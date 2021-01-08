فوز فاركو ومالية كفر الزيات وخسارة بني عبيد وتعادل أبو قير بالقسم الثاني

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

أسفرت نتائج الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني عن تعادل فريق الحمام مع فريق أبو قير بهدف لمثله في لقاء مثير وقوي.

تقدم الحمام بهدف اكثم سمير في الدقيقة 62 من اللقاء وتعادل أحمد حسنى لأبو قير في الدقيقة 72.

وتعادل الرجاء مع دمنهور بهدف لمثله حيث تقدم محمد اسماعيل للرجاء في الدقيقة 20 من الشوط الثاني وتعادل سيد عبد العال لدمنهور.

وفاز حرس الحدود على فريق بيلا بهدفين نظيفين سجلها خالد سامي في الدقيقة 24 ومحمد جوده في الدقيقة 44 بالشوط الاول.

تعادل المنصورة مع الأوليمبى 2-2 في موقعة ساخنة، حيث شهد الشوط الأول تقدم عمر فاروق الأوليمبى في الدقيقة 8 وتعادل محمد نجاتي للمنصورة في الدقيقة 14 واضاف محروس بامبا الهدف الثاني للمنصورة في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني تمكن حسين حمدي من تسجيل هدف التعادل للأوليمبي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

فاز مالية كفر الزيات على فريق سبورتنج بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد صالح وأحمد سالم من ضربه جزاء بالشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء جاء هدف الفريق السكندري.

وخسر دكرنس على ملعبه من فريق فاركو بهدف سجله حمبوزو في الشوط الثاني.

وفاز فريق الجزيرة المطروحى على فريق بنى عبيد بهدف محمد نور في الشوط الأول.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أبو قير 15 نقطة
2- حرس الحدود 14 نقطة
3- الأوليمبى 13 نقطة
4- بلدية المحلة 10 نقاط
5-المالية 10 نقاط
6- دكرنس 9 نقاط
7- المنصورة 9 نقاط
8- الجزيرة 9 نقاط
9- سبورتنج 8 نقاط
10- كفر الشيخ 7 نقاط
11- دمنهور 9 نقاط
12- فاركو 8 نقاط
13- بنى عبيد 5 نقاط
14- بيلا 5 نقاط
15- الرجاء 4 نقاط
16- الحمام 4 نقاط

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