عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك





تواصل أحد وكلاء اللاعبين بالمغرب مع مسئولي نادي الزمالك لعرض يايا سانوجو مهاجم تولوز الفرنسي على الأبيض لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية كصفقة انتقال حر.





وينتهى تعاقد اللاعب مع تولوز الفرنسي بنهاية شهر يناير الجاري ليحق له التوقيع لأي نادي أخر، حيث سبق لصاحب الـ27 عام اللعب في كريستال بالاس ولوكسير والأرسنال وأياكس الهولندي.





ويرغب مسئولي نادي الزمالك في التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر لتدعيم صفوف الفريق تحسبًا لرحيل مصطفي محمد الفترة المقبلة.





ويحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش في المباراة المقرر لها غدا السبت، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.