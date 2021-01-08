الغندور: مبدأ تكافئ الفرص مش موجود

أكد الإعلامى خالد الغندور، مجاملة لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري لبعض الأندية، وعدم مراعاة مبدأ تكافئ الفرص مع باقي فرق بطولة الدوري المصري.





ونشر "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : مبدأ تكافئ الفرص مش موجود.. بيراميدز و كل الفرق تلعب علي كل الملاعب و الزمالك لا يلعب علي بعض الملاعب و الاهلي لا يلعب في معظم الملاعب.





وأضاف : هل فيه دوري كده في العالم، وهل ده فيه عدالة التنافس؟ .



