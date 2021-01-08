تحصيل مليار و237 مليون جنيه من طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.



وأضاف "الهجان"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 5 طلبات تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التي جرى تسلمها من المواطنين 220466 طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و237 مليون و789 ألف جنيه.