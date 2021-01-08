فوز بورتو ومنتخب السويس والترسانة وكوكاكولا وتعادل النصر بالقسم الثاني

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
حافظ فريق بورتو السويس على صدارة المجموعة الثانية، بالقسم الثاني، عقب فوزه على فريق القناة، بهدف دون رد، سجله اللاعب اسلام مسعود بالشوط الأول من اللقاء الذي أقيم بملعب بورتو في السويس.

وخسر طنطا على ملعبه من منتخب السويس، بهدفين دون رد، سجلهما أحمد فتحي من ركلة جزاء بالشوط الأول، ومحمد فوزي، في الشوط الثاني.

وتغلب الترسانة على جمهورية شبين، بهدف ايهاب فؤاد في الشوط الثاني، وحقق كوكاكولا فوزا مستحقا على سرس الليان بهدفين دون رد، عن طريق محمد علاء لالا من ركلة جزاء بالدقيقة 5 للشوط الأول، وفي الشوط الثاني، أضاف كوكاكولا الهدف الثاني.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء النجوم والنصر، حيث تقدم أيمن غباشي للنجوم بالدقيقة 7 للشوط الأول، وتعادل النصر في نفس الشوط عبر اللاعب ريمون مانجا بالدقيقة 29.

وتعادل بتروجت على ملعبه مع الداخلية، بدون أهداف، وحقق السكة الفوز على الزرقا بهدفين دون رد، عن طريق، اسلام صلاح سولاري بالشوط الأول، في الدقيقة الأولى من اللقاء، وفي الشوط الثاني سجل فتحي مجدي الهدف الثاني.

وتعادل المريخ مع نادي زد، بهدف لكل منهما، في لقاء مثير، شهد تقدم زد، بهدف، في الشوط الثاني، وتعادل للمريخ محمد علاء.

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 16 نقطة
2- منتخب السويس 14 نقطة
3- الداخلية 13 نقطة
4- زد إف سي 13 نقطة
5- بتروجت 12 نقطة
6- سرس الليان 11 نقطة
7- المريخ 11 نقطة
8- الترسانة 10 نقاط
9- كوكاكولا 10 نقاط
10- النصر 9 نقاط
11- الزرقا 8 نقاط
12- النجوم 8 نقاط
13- القناة 7 نقاط
14- ج شبين 7 نقاط
15- السكة 7 نقاط
16- طنطا 6 نقاط

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