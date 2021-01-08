عاجل.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
محمد زكي


كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.
ويحل الفريق ضيفا على طلائع الجيش في المباراة المقرر لها غدا السبت، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عبدالله جمعة - أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر -إمام عاشور  - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا -  أشرف بن شرقي

خط الهجوم:  عمر السعيد - أسامة فيصل - حسين فيصل

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