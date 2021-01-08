يونس: مجموعة الزمالك هى الأصعب

علق أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، على قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونغيث السنغالي.









وقال "يونس" في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن مجموعة الزمالك هي الأصعب، مشيرا إلى أن الفريق تنتظره مباراة صعبة أمام الترجي التونسي الذي يبحث عن رد الاعتبار بعد هزيمته في السوبر الإفريقي ودوري الأبطال العام الماضي.





وأوضح "يونس" أن فريق مولودية الجزائر من الفرق القوية التي تجيد اللعب داخل وخارج ملعبها ونجح في الإطاحة بالصفاقسي التونسي من البطولة القارية.



