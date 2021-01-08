نجم الزمالك السابق يُعلق على مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
محمد زكي
حرص أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق التعليق على المجموعة الرابعة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تضم كلا من : الزمالك والترجي ومولودية الجزائر وتونغجيت السنغالي.

ونشر "عبد الملك" عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل التغريدات القصيرة " تويتر":" اللي زعلان من مجموعة الزمالك.. يبص علي المجموعة دي: المجموعة B : مازيمبي  - صنداونز  - الهلال  - شباب بلوزداد".

وواصل نجم الزماك الأسبق:"من بدري كدة المجموعة مش سهلة زي ما بعض الناس بيقولو لازم تركيز من بدري و ال ٩ نقط علي ملعبك لازم تاخدهم اولاً و بعدين تدور انك تجمع من ٣ ملاعب اصعب من بعض اللعب في السنغال صعب جداً و كمان فرق شمال افريقيا ماتشاتها دايماً فيها ندية ربنا يسهل و نصعد اول ونريح نفسنا من الحسابات".

ويواجه الزمالك مولدية الجزائر يوم 12 أو 13 من شهر فبراير المقبل بالجولة الأولي، وفي الجولة الثانية يحل الزمالك ضيفاً على تونجيت السنغالي، يوم 23 من شهر فبراير المقبل.

ويلتقي الزمالك مع الترجي الرياضي التونسي بتونس بالجوالة الثالثة يوم 5 أو 6 من شهر مارس المقبل، ويوم 16 من شهر مارس يواجه الزمالك الترجي بمصر.

وفي الجولة الخامسة يطير الزمالك للجزائر لمواجهة فريق مولدية يوم 2 أو 3 من شهر إبريل المقبل، وفي الجولة الأخيرة والسادسة يلتقي الزمالك مع تونجيت بمصر يوم 9 أو 10 من شهر إبريل المقبل.

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