تعافي إيناس الدغيدي من فيروس كورونا

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كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تطورات الحالة الصحية لعدد من نجوم الفن عقب إصابتهم بفيروس كورونا.



وكتب "الشناوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "المخرجة هالة خليل ستعود خلال الساعات القادمة للمشاغبة وايناس الدغيدي اكدت شفائها التام والمخرج الشاب احمد نادر صار سلبيا تماما".





يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إصابة عدد كبير من نجوم الفن بفيروس كورونا منهم يسرا، وإيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية نجوى إبراهيم.