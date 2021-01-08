تعافي إيناس الدغيدي من فيروس كورونا
الجمعة 08/يناير/2021 - 05:59 م
مي مرسي
كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تطورات الحالة الصحية لعدد من نجوم الفن عقب إصابتهم بفيروس كورونا.
وكتب "الشناوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "المخرجة هالة خليل ستعود خلال الساعات القادمة للمشاغبة وايناس الدغيدي اكدت شفائها التام والمخرج الشاب احمد نادر صار سلبيا تماما".
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إصابة عدد كبير من نجوم الفن بفيروس كورونا منهم يسرا، وإيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية نجوى إبراهيم.
وكتب "الشناوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "المخرجة هالة خليل ستعود خلال الساعات القادمة للمشاغبة وايناس الدغيدي اكدت شفائها التام والمخرج الشاب احمد نادر صار سلبيا تماما".
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إصابة عدد كبير من نجوم الفن بفيروس كورونا منهم يسرا، وإيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية نجوى إبراهيم.
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