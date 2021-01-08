عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

بدأت المرحلة الاولى من مبادرة وزارة الصناعة" تكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 محافظات، والتى تستهدف إلى استبدال السيارات( ملاكى وميكروباص وتاكسي) التي تجاوز عمرها 20 عام بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال توفير تسهيل وحوافز مالية للسائقين لشرائها، وتشجيع المواطنين على استخدام الطاقات النظيفة كوقود لسيارتهم.

وخصصت المبادرة لأصحاب السيارات الميكروباص نماذج من السيارات محلية الصنع، يمكنهم الاختيار بينهم واستبدال سيارتهم الميكروباص القديمة بواحدة منهم.

وشملت أنواع نماذج سيارات الميكروباص التى تم عرضها في معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كلا من ميكروباص "زيمكس" بسعر 225 ألف جنيه، ميكروباص فوتون بسعر 270 ألف جنيه السقف الواطي و430 ألف جنيه السقف العالي، بالأضافة إلى ميكروباص جولدن دراجون بسعر 228 ألف جنيه، و244 ألف جنيه الفئة المكيفة.

استمرار تلقي طلبات إحلال السيارات:

وانتهى معرض " تكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة "، يوم الاربعاء الماضي، ولكن يظل استمرار تلقي طلبات أصحاب السيارات الملاكي والميكروباص والتاكسي الراغبين بإحلال سيارتهم بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي عبر الموقع الالكتروني المخصص للمبادرة، بشرط أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 عام إلى 55 عام، ان تكون رخصة صاحب السيارة سارية، بالأضافة إلى تقديم بيان بإجمالي الدخل الشهري، ومرور أكثر من 20 عام علي إنتاج السيارة.

تسليم السيارة الجديدة خلال شهر

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقاها الموقع المخصص لوزارة الصناعة لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي نحو 10 آلاف طلب حتى يوم الأربعاء الماضي، وتستعد وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الداخلية لفحص تلك الطلبات بداية من السبت القادم، ويتم منح صاحب الطلب موافقة ائتمانية مبدئية في حالة استيفائه الشروط، بعدها يتوجه إلى أحد ساحات التخريد المخصصة بمحل إقامته لتسليم سيارته لتخريدها والحصول على مقابل التخريد والحافز الأخضر لسدادة كثمن لمقدم السيارة الجديدة.





وأكدت وزيرة الصناعة نيفين جامع، أن تسليم السيارات الجديدة التى تعمل بالغاز الطبيعي لأصحابه سيتم بمدة حدها الأقصي شهر من تاريخ الموافقة على طلب الإحلال.

حوافز مالية للمشاركين بالمبادرة:

وتمنح وزارة الصناعة العديد من الحوافز المالية للمشاركة في المبادرة بالاشتراك مع العديد من البنوك، تشمل صرف مقابل لتخريد السيارة وحافز اخضر بقيمة لا تتجاوز 50 ألف جنيه للأثنين معا كمقدمة لثمن السيارة الجديدة، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على فترة زمينة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات وبفائدة مقطوعة 3%، حيث سيتحمل البنك المركزي سداد نحو 15 مليار جنيه للبنوك المشاركة في المبادرة عن المواطنين وهو الفارق بين سعر الفائدة على قرض السيارة في المبادرة وخارج المبادرة.