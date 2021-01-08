فوز السكة الحديد على فريق الزرقا بالقسم الثاني



دخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل ضم ابراهيم شعللها ، المتولي محمود، أحمد النحاس، اسامة صبحي، حازم شعيب، أمير حجازي، عبد العليم السيد، فتحي مجدي، اسلام سولاري، ومحمود كشلط ، أحمد العربي.



وتواجد في البدلاء اسلام سليمان ،محمود أكمل ، فوزى الكاشف،محمد أبو سريع، طه زين، محمد احمد ريعو،عبد الله بيكا،احمد محمد بلحه، امادو كونى.



بينما تشكيل فريق الزرقا ضم، مصطفى حموده، احمد أمين، راموس، احمد سيد،مخمد عوض،حسام النادرى،، شعبان، احمد جمال، محمود عبد العليم عوكل.



وتواجد في البدلاء عبد الرحمن اسامه، كمال ابراهيم، إرنست أبو بكر، محمد عصام،محمد عادل، ريتشارد، حسام عادل، نور الدين محمد، أحمد إبراهيم.

انتهى الشوط الأول بتقدم السكة بهدف اسلام صلاح سولارى في الدقيقة 4 ، وإهدر محمود كشلط ركلة جزاء للسكة في الدقيقة 40 من الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني اضاف فتحي مجدى الهدف الثاني في الدقيقة الثانية ليترفع رصيد السكة إلى النقطة 7 نقاط ويبقى فريق الزرقا عند 8 نقاط.









وأدار المباراة الحكم هشام الفلال حكم ساحة وعاونه محمود الصادق مساعد أول ومحمد علي مساعد ثانى، ورضا النعناعى حكم رابع.





ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 16 نقطة 2- منتخب السويس 14 نقطة 3- الداخلية 13 نقطة 4- زد إف سي 13 نقطة 5- بتروجت 12 نقطة 6- سرس الليان 11 نقطة 7- المريخ 11 نقطة 8- الترسانة 10 نقاط 9- كوكاكولا 10 نقاط 10- النصر 9 نقاط 11- الزرقا 8 نقاط 12- النجوم 8 نقاط 13- القناة 7 نقاط 14- ج شبين 7 نقاط 15- السكة 7 نقاط 16- طنطا 6 نقاط

حقق فريق السكة الحديد أول فوز فى المسابقة بقيادة عيد مزاريق الفوز على فريق الزرقا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكه الحديد في الجولة التاسعة للمجموعة الثانية للقسم الثاني.