صلاح على قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ضمن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، التواجد في قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر ديسمبر في البريميرليج.









وسجل صلاح 5 أهداف في 6 مباريات خاضها خلال شهر ديسمبر رفقة ليفربول، منها ثنائية في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي حسمها الريدز لصالحه بسباعية مقابل هدفين.









يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الشهر عن ديسمبر في البريميرليج والتي شهدت تواجد نجم ليفربول محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين





ويتنافس على الجائزة كلا من:-