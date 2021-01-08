عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا تضع الريال في مواجهة سهلة وبرشلونة في طريق قاهر أتلتيكو

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أقيمت ظهر اليوم الجمعة قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا وذلك في مقر الإتحاد الإسباني لكرة القدم بوجود ستة عشر فريقاً من الليجا و10 فرق من دوري الدرجة الثانية و6 فرق من الدرجة الثالثة.


وشهدت القرعة وقوع برشلونة ضد كورنيلا الذي كان قد أطاح بأتلتيكو مدريد في الدور السابق من البطولة بهدف واحد مقابل لا شي.


فيما سيلعب فريق نادي ريال مدريد ضد ألكويانو ويواجه أتلتيك بيلباو فريق نادي إييبزا وريال سوسيداد يلعب ضد فريق نادي كوردوبا.


ومن المُنتظر أن تقام المباريات أحد أيام 16 و17 و20 و21 يناير الجاري على ملاعب فرق الدرجات الأدنى من مباراة واحدة فقط.

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