مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموافقة على رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

حيث قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، أبدى موافقته علي رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن ذلك يأتي في ظل عدم نجاحه في إثبات أحقيته بالتواجد في القلعة الحمراء، وعدم استغلال الفرص التي منحها له الجهاز الفني. 

وتابع أن موسيماني وافق على تجديد إعارة اللاعب إلى سموحة مرة أخرى، في ظل تمسك مسؤولي النادي السكندري بالتعاقد مع اللاعب بعد التألق معهم خلال الموسم الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني صلاح محسن الأهلي

أخبار تهمك

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ ساعة الا ربع

يونس: مجموعة الزمالك هى الأصعب

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك السابق يُعلق على مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الزمالك يسعى لضم هدف الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

خاص- أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري المجموعات لدوري الأبطال

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا تضع الريال في مواجهة سهلة وبرشلونة في طريق قاهر أتلتيكو

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

نجم ميلان بديل فاسكيز في ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يُخطر سموحة بعودة صلاح محسن

موسيماني يرفضه.. نجم الأهلي يناقش 3 عروض

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع مهاجم سوبر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

04:28 م

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

03:14 م

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا تضع الريال في مواجهة سهلة وبرشلونة في طريق قاهر أتلتيكو

04:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى