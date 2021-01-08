إخلاء سبيل مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قررت نيابة أول المنصورة في محافظة الدقهلية إخلاء سبيل مدير مطعم، بعد إعلان صاحبه اليوتيوبر عمرو راضي عن تنظيم احتفالية كبيرة بمناسبة الافتتاح بمنطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة.

وكان تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، برصد المتابعة الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان عن احتفالية كبيرة بمناسبة افتتاح مطعم بمنطقة حي الجامعة التابعة لقسم أول المنصورة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة برئاسة المقدم أحمد شبانه رئيس المباحث إلى المطعم وتم ضبط المدير المسئول ويدعى"إ.م.أ"، 36 سنة، مقيم بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء والتنبيه عليه بعدم إقامة حفلات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 361 لسنة 2021 جنح قسم شرطة أول المنصورة، وتعيين الخدمات الأمنية في محيط مكان المحل لملاحظة الحالة ومنع أي مظاهر احتفال.

أخبار تهمك

الزمالك يسعى لضم هدف الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا تضع الريال في مواجهة سهلة وبرشلونة في طريق قاهر أتلتيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ أقل من ساعتين

نجم ميلان بديل فاسكيز في ريال مدريد

منذ 42 دقيقة

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

خاص- أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

يونس: مجموعة الزمالك هى الأصعب

منذ نصف ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري المجموعات لدوري الأبطال

منذ ساعة و 23 دقيقة

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجم الزمالك السابق يُعلق على مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

04:28 م

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

03:14 م

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا تضع الريال في مواجهة سهلة وبرشلونة في طريق قاهر أتلتيكو

04:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى