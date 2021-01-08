اليوم.. "ضد تعذيب الحيوانات" فى ساقية الصاوي

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
فى إطار إطلاق ساقية عبد المنعم الصاوي على عام 2021 بـ"عام الإتقان" تستقبل فى قاعتها "الكلمة" ندوة تحت عنوان "ضد تعذيب الحيوانات" يُقدمها الطبيب والجراح البيطري محمود حمدي والذي قدم فى فبراير الماضى قبل جائحة الكورونا ندوة فى نفس القاعة بعنوان "ألف باء حيوانات أليفة" وكانت كاملة العدد، وسيكون ضيف شرف هذه الندوة والتى ستقام اليوم الجمعة الثامن من يناير 2021، سيادة النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور خالد سليم.


وتتضمن الندوة بعض المحاور الأساسية منها دور الطبيب البيطرى فى حماية الحيوان من الأمراض ودور الطبيب البيطرى فى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعامل الرحيم مع الحيوانات ودور الدولة ومؤسساتها ونقابة الأطباء البيطريين فى حملات التوعية، وتدير اللقاء الإعلامية الشابة حنان عمر.

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