تفاصيل المسلسل السوري "خريف العشاق"

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي

بدأ المخرج السوري جود سعيد، قبل أيام، تصوير مسلسله الجديد "خريف العشّاق" الذي كتبته المؤلفة ديانا جبّور، وتنتجه شركة "إيمار الشام".

وتم تصوير المشاهد الأولى من المسلسل في إحدى البيوت القديمة في حيّ المهاجرين، وذلك تمهيدًا للانتهاء من تصوير كافة مشاهده في أسرع وقت ممكن استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل بطولة محمد الأحمد، صفاء سلطان، أحمد الأحمد، حلا رجب، لجين اسماعيل، علا سعيد، حسين عبّاس، ومجموعة كبيرة من الممثلين والوجوه الشابة، فيما يحل الفنان الكبير أيمن زيدان، كضيف شرف على هذا العمل من خلال تجسيد دور "العم".

يدور المسلسل حول قصة ثلاثة شبان قرروا مجابهة التيّار، وتحدّي الزمن، رغم جلافته وقسوته آنذاك، أي في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، وراحوا بلهفتهم العامرة، وصخب حماسهم المتّقد، نحو حلمهم البسيط، لكّنه بالوقت ذاته يمكن أن يكون كابوسًا يشبه المشي على حواف الموت، وعند تحقيق هذا الحلم أو الكابوس، سيفتح السرد عينه بشكل متداخل بين الشخوص والجغرافيا، والحدث الجسيم الراهن، وسيتقفى الحدث الدرامي أثر كلّ الظروف والأزمات المتلاحقة، والعقبات التي رصفت طريق الحقبة الزمنية تلك، دون أن يصطّف المسلسل مع طرف ضد آخر، لكنّه لا يقبل تغييب حقائق تاريخية جلية.


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