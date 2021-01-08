وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول آل سعود





أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، عن وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.





وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "سيصلى عليها يوم غد السبت الموافق 25 / 5 / 1442هـ في مدينة الرياض".





ووفق المعلومات المتداولة، فالأميرة طرفة بنت هذلول قانونية ومهتمة بشؤون المرأة، وكان لها ظهور تلفزيوني فيما يخص شؤون المرأة السعودية.





وهي واحدة من 13 أميرًا هم أنجال الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود، الابن الثاني والثلاثين من أبناء مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، من زوجته مي العيسى.





والأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1942 وقد توفي في 29 سبتمبر 2012.



