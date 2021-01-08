أحدهم بشأن نفايات مستشفيات العزل.. شائعات نفتها الحكومة × ٧ أيام

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على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.



وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:



- صندوق تطوير المناطق العشوائية نفى سحب أي من الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها، مؤكدا أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل مناسب لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، وأنه لا يتم التسكين إلا بعد إجراءات الحصر والاستحقاق التي تقوم بها المحافظة، ولا يتم سحب أي وحدات إلا في حال مخالفة بنود العقد، سواء بالتصرف في الوحدة بالبيع أو تغيير الاستخدام، مُشددًا على الأحقية الكاملة لهم في الحصول على وحدات سكنية مفروشة بالكامل، مع الالتزام بدفع رسوم شهرية نظير أعمال الصيانة.



- نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق "تحيا مصر"، مُؤكدًا أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق، مُوضحًا أن ذلك المنشور المتداول مُزيف، وغير تابع نهائيًا للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشيرًا إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية، ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد، مُشددًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.



- وزارة القوى العاملة، نفت إطلاق القوى العاملة أى مواقع إلكترونية جديدة لصرف منحة 500 جنيه للأسر غير القادرة، مُشددةً على أن تلك المواقع مزيفة ولا علاقة للوزارة بها نهائيًا، مُوضحةً أن الموقع الرسمى للوزارة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المواقع المزيفة.





- وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة، وأشارت الصحة، إلى أنه يتم الالتزام بكافة إجراءات مكافحة العدوى المتبعة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والبروتوكول المتبع للوزارة سواء فيما يتعلق بنفايات حالات كورونا أو غيرها، مع إجراء عمليات التفتيش والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بهذه الإجراءات، وكذلك توعية المتعاملين مع تلك النفايات بأهمية استخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير.



- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 2021، مُوضحةً الاستمرار في إتاحة النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة دون إلغاء، وذلك بهدف استفادة الطلاب منها في تحصيل المحتوى العلمي، حيث تعد بمثابة محاكاة للامتحان الحقيقي في نهاية العام.



- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت تداول أي أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق، مُوضحةً أن كافة الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وكذلك اللقاحات البيطرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية للتأكد من صلاحيتها، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.



- وزارة الصحة والسكان، نفت فرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أنَّ تلقي اللقاح هو قرار اختياري لكافة المواطنين، ولا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به، مُشددةً على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتمَّ منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.



- وزارة البترول والثروة المعدنية، نفت ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز، وإنه لا يوجد نقص في الكميات المعروضة، مُوضحةً أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 65 جنيهًا ولم يطرأ عليه أي تغيير، مشيرة إلى وجود وفرة في الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز بالأسواق، حيث يتم طرح نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا للمواطنين، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

