مانشستر سيتي يعلن شراء أقدم نسخة من كأس إنجلترا

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
أعلن نادي مانشستر سيتي عن شراءه لأقدم نسخة موجودة من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد شراء الكأس في مزاد أخيراً.

ومنحت كأس التحدي للفرق الفائزة باللقب خلال الفترة ما بين 1896 و1910 بعد سرقة الكأس الأصلية من محل في برمنغهام بعد فوز أستون فيلا بها.

وكانت الكأس أول جائزة يفوز بها مانشستر سيتي قبل أكثر من قرن عندما هزم بولتون واندرارز 1-0 في المباراة النهائية في 1904 ليصبح بذلك أول فريق من المحترفين في مدينة مانشستر يحقق لقباً كبيراً.

وقال رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك في بيان: "هذه الكأس هي دليل مادي على ثراء وعراقة الكرة الإنجليزية التي يشكل مانشستر سيتي جزءاً أصيلاً منها، الفوز فعلياً بهذه الكأس في 1904 كان بمثابة نقطة تحول بالنسبة للنادي ولمدينة مانشستر لأنه رسخ وبكل قوة مكانة كرة القدم في قلوب سكان المدينة".

وأضاف رئيس سيتي: "حسب رؤية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فإنه يتعين أن تكون هذه الكأس التي تحظى بأهمية ثقافية وحضارية إرثاً مشتركاً بين سكان مدينة مانشستر وأسرة كرة القدم الإنجليزية وكل محبي الكرة الإنجليزية".

وباع المالك السابق وهو ديفيد غولد المشارك في ملكية أستون فيلا الكأس في مزاد في سبتمبر  2020 مقابل 760 ألف جنيه إسترليني (1.03 مليون دولار) بينما لم يكشف النقاب عن اسم المشتري وقتها.

وكان غولد اشترى الكأس في 2005 مقابل 487 ألف جنيه إسترليني عندما كان رئيساً لمجلس إدارة نادي برمنغهام سيتي.

وقال سيتي إن الكأس أعيرت إلى المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر حيث كانت تعرض منذ 2005.

أخبار تهمك

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

الزمالك يفتح تحقيق عاجل في "خناقة" أسرتين

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يسجل اعتراضا رسمياً على ملعب العباسية

منذ أقل من ساعتين

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ يوم

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ ساعة

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

منذ أقل من ساعتين

خاص- أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال

منذ 39 دقيقة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

ميسي يعود.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على موعد مباراتي بيراميدز في الكونفدرالية

منذ ساعة

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري المجموعات لدوري الأبطال

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

03:04 م

خاص- أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال

03:40 م

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى