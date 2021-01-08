الزمالك يسعى لضم هدف الأهلي

يحظى أسامه جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، باهتمام من جانب نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.









وفتح الزمالك خطوط الاتصال مع أسامه جلال، خلال الساعات الماضية، من أجل بحث إمكانية ضمه.









وتم عرض اللاعب على البرتغالي جايمي باتشكيو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأبدى المدرب موافقة على ضمه جلال، حيث أبدى قناعته الكبيرة باللاعب وموهبته.









مسئولو الزمالك يخططون لفتح باب التفاوض مع إنبي من أجل بحث إمكانية ضم اللاعب.









جدير بالذكر أن أسامة جلال يعد من العناصر الهامة والأساسية فى صفوف فريق إنبى، كما يعتمد عليه شوقى غريب بشكل أساسي في المنتخب الأوليمبي.



