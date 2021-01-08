الزمالك يسعى لضم هدف الأهلي

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يحظى أسامه جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، باهتمام من جانب نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.


وفتح الزمالك خطوط الاتصال مع أسامه جلال، خلال الساعات الماضية، من أجل بحث إمكانية ضمه.


وتم عرض اللاعب على البرتغالي جايمي باتشكيو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأبدى المدرب موافقة على ضمه جلال، حيث أبدى قناعته الكبيرة باللاعب وموهبته.


مسئولو الزمالك يخططون لفتح باب التفاوض مع إنبي من أجل بحث إمكانية ضم اللاعب.


جدير بالذكر أن أسامة جلال يعد من العناصر الهامة والأساسية فى صفوف فريق إنبى، كما يعتمد عليه شوقى غريب بشكل أساسي في المنتخب الأوليمبي.

أخبار تهمك

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

ميسي يعود.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ يوم

خاص- أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال

منذ 39 دقيقة

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد مباراتي بيراميدز في الكونفدرالية

منذ ساعة

الزمالك يفتح تحقيق عاجل في "خناقة" أسرتين

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يسجل اعتراضا رسمياً على ملعب العباسية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري المجموعات لدوري الأبطال

منذ نصف ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

03:04 م

خاص- أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال

03:40 م

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى