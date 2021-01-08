تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري المجموعات لدوري الأبطال

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الأولى بدور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا الى جانب فرق فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.


ويخوض الأهلي منافسات البطولة القارية التي حمل لقبها في نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي البطولة حيث توّج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.


وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد الجولات المقبلة، حيث يستضيف الأهلي في الجولة الأولى المريخ السوداني أحد أيام 12 و13 فبراير، فيما يحل الأهلي ضيفاً على سيمبا التنزاني في الجولة الثانية يوم 23 فبراير، على أن يستضيف الأهلي فريق فيتا كلوب في الجولة الثالثة أحد أيام 5 و6 مارس، وتقام الجولة الرابعة يوم 16 مارس بلقاء العودة مع فريق فيتا كلوب بملعب الأخير.


وتقام الجولة الخامسة أحد يومي 2 و3 ابريل ويخرج خلالها الأهلي لمواجهة فريق المريخ بالسودان، فيما تقام مواجهة الجولة السادسة والأخيرة يوم 9 أو 10 أبريل ويستضيف خلالها الأهلي فريق سيمبا.


وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتخطي عقبة فريق سونيديب بطل النيجر في دور الـ32 حيث فاز عليه بهدف نظيف في لقاء الذهاب ورباعية نظيفة في الإياب.

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