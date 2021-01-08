هل يمكن عزل ترامب من منصبه؟ .. الدستور الأمريكي يكشف

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هديل هاشم
تزايدت الدعوات لإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب "التحريض" على أعمال الشغب، بعد الهجوم على الكونجرس من قبل مجموعة مؤيدة للرئيس ترامب.

ومن المقرر أن يترك دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، عندما يؤدي الديموقراطي جو بايدن اليمين، ولكن كثيرين، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، يريدون خروج ترامب من البيت الأبيض قبل ذلك الحين.

ووفقًا لموقع "بي بي سي"، هناك طرق يمكن أن يتم بها عزل الرئيس من منصبه، رغم أنها غير مرجحة.

وحث كبار الديمقراطيين في الكونجرس، مثل رئيسة مجلس النواب بيلوسي والزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر - نائب الرئيس مايك بنس وحكومة ترامب على إقالة الرئيس بسبب "تحريضه على التمرد"، وللقيام بذلك، سيحتاج "بنس" إلى استدعاء التعديل الخامس والعشرين. ولكن ما هو؟

يسمح التعديل الخامس والعشرون لنائب الرئيس بأن يصبح رئيسًا بالنيابة عندما يكون الرئيس غير قادر على مواصلة مهامه، على سبيل المثال، إذا أصبح عاجزًا بسبب مرض جسدي أو عقلي.

جزء التعديل الذي تتم مناقشته هو القسم الرابع، والذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء بإعلان عدم قدرة الرئيس ترامب على أداء مهامه.

سيحتاجون إلى توقيع خطاب إلى رؤساء مجلسي النواب والشيوخ يعلنون فيه أن الرئيس غير لائق للحكم، أو غير قادر على "أداء سلطات وواجبات منصبه"، في هذه المرحلة، سيتولى بنس المسؤولية تلقائيًا.

يُمنح الرئيس الفرصة لتقديم رد مكتوب، وإذا طعن في النتيجة، فإن القرار يقع على عاتق الكونجرس، أي تصويت في مجلسي الشيوخ والنواب يأمر بإقالة الرئيس يتطلب أغلبية الثلثين.

حتى يتم حل المشكلة، يعمل نائب الرئيس كرئيس.

لكن فرص بنس وثمانية أعضاء في مجلس الوزراء على الأقل في الانفصال عن الرئيس واستدعاء التعديل تبدو غير مرجحة حتى الآن.

وإذا فشل نائب الرئيس في التصرف، فقد أشارت بيلوسي إلى أنها ستدعو مجلس النواب لبدء إجراءات العزل الثانية ضد ترامب.

تم بالفعل مساءلة الرئيس بسبب مزاعم بأنه طلب المساعدة من أوكرانيا لتعزيز فرصه في إعادة انتخابه، وبرأه مجلس الشيوخ من هذه التهم.

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