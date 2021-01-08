خاص- أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت ظهر اليوم الجمعة بالقاهرة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات من البطولة الإفريقية النادي الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أندية فيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.

وقال مرجان في تصريحات خاصة :"القرعة جاءت جيدة ونتمنى في البداية أن يحفظ الله الجميع من هذا الوباء وأن تستمر البطولات".

وأضاف المدير التنفيذي بالأهلي :"الأهلي قادر على مواجهة أي فريق وجاهز لتخطيه ونحن نحترم جميع المنافسين ونأمل في أن يستمر مشوار الفريق الأحمر بالبطولة في رحلة الحفاظ على اللقب".

وتابع :"جميع الفرق لها تقديرها ونكن لها كل احترام، ولكن الأهلي هدفه هو الحفاظ على لقبه الذي توج به في النسخة الماضية".

وعن الملعب الذي سيقام عليه مباريات الأهلي في دور المجموعات قال :"حددنا ملعب الأهلي we وستاد القاهرة، ولكن إذا رأى الأمن خوض أي مباراة على أي ملعب يحدده فلن نمانع، هناك تعاون مع الجهات الأمنية في هذا الأمر".

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