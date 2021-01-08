إنچي المقدم تشارك جمهورها بصورة من رحلتها بأسوان

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غازلت الفنانة إنجي المقدم جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".



وظهرت إنجي بالصورة من القرية النوبية بأسوان ، بإطلالة كاچول وعلقت قائله:" السفر بيملأ الروح غنا وتفاؤل وحب ومعرفة للحياة ، صباح الفل يا حلوين".



يشار أن الفنانة إنجي المقدم، تعاقدت على بطولة مسلسل "الاختيار 2"، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة،والمسلسل كان قد انطلق تصويره السبت الماضي في منطقة التجمع الخامس، كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومن المُقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



مسلسل "الاختيار2"، سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر، ومجموعة مميزة من النجوم.



وفي سياق آخر، شاركت إنجى المقدم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، علي قاسم، محمود قابيل، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.