ليفربول يخطط للتعاقد مع صفقات قوية في الانتقالات الصيفية

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
يريد نادي ليفربول الإنجليزي لإتمام العديد من الصفقات خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، لإعادة بناء الفريق لحصد العديد من البطولات المحلية وقارية.


ولكن جاء مخططات ليفربول عائق أمام ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لتجديد تشكيلته بعد تذبذب المستوى في الموسمين الأخيرين، رغم تتويجه بلقب بطولة الليجا للنسخة الماضية.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، فإن الفريق الإنجليزي يصمم على ضم الثنائي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وديفيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، حتى الأنفاس الأخيرة.


ويعد الثنائي مبابي وألابا من أهم اللاعبين الذين في فترة الميركاتو الصيفي المقبل، فالأول ينتهي عقده في صيف 2022، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد حتي الآن.


ولهذا فإن فترة الإنتقالات المقبلة هو الأنسب لبيعه، أما الثاني فينتهي عقده بختام الموسم الجاري.


وبحسب لما ورد بموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن الجميع يعرف أن ريال مدريد يرغب بالظفر بخدمات الثنائي، حيث يضع آمالًا كبيرة على مبابي لكي يصبح أفضل لاعب في العالم، كما يسعى لتعزيز دفاعاته بضم ألابا في صفقة مجانية".


وواصل:"لم يستطع ريال مدريد الحصول على خدمات الثنائي بدون صراعات، وإنما سيلقى صراعًا حاد للغاية من ليفربول الإنجليزي الذي يسعى بدوره للفوز بخدمات الثنائي".


وتابع:"ويعد مبابي أحد الأحلام الكبري ليورجن كلوب، المدير الفني للريدز، منذ فترة كبيرة للغاية، ويدرك أن الفرصة مواتية لضمه، خاصة بعدما أبدى المهاجم الفرنسي إعجابه بليفربول مع المدرب الألماني".


وأتم'"أصبح النمساوي لاعبًا حرًا في وقتنا الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر، وهذا ما ازاد رغبت المدرب الألماني لضمه، خاصة في ظل إصابة الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز".

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