بسبب أحداث الكونجرس.. المدعي العام الأمريكي السابق وحليف ترامب يتهمه بخيانة الرئاسة

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كشف المدعي العام الأمريكي السابق "ويليام بار"، الذي كان أحد أقوى حلفاء دونالد ترامب عن بعض الكلمات الحادة بسبب الفوضى التي وقعت في الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.



وقال ويليام بار، في بيان، "تنظيم حشد للضغط على الكونجرس أمر لا يغتفر، تصرف الرئيس يوم الأربعاء كان خيانة لمنصبه وأنصاره".



وتنحى بار الشهر الماضي مع تصاعد التوترات مع الرئيس، كان قد قال إنه لا يوجد دليل على وجود تزوير واسع النطاق في تصويت الانتخابات الأمريكية كما ادعى ترامب.



وانتقد المدعي العام الأمريكي السابق أيضًا لأنه لم يكشف علنًا خلال الحملة الانتخابية أن وزارة العدل كانت تحقق مع نجل منافسه جو بايدن.



واتهم منتقدو "بار"، من الديمقراطيين إياه بحماية رئيسه السابق من العدالة خلال فترة عمله كمدعي عام.