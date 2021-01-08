تاريخ المواجهات (المصرية – الإيفوارية) قبل صدام بيراميدز وراسينج كلوب بالكونفيدرالية

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:21 م
بيراميدز
بيراميدز
علاء خليف
أجريت اليوم الجمعة، مراسم سحب قرعة دور الـ32 "مكرر" بالكونفيدرالية الإفريقية موسم 2020 – 2021، وأسفرت القرعة عن مواجهة فريق بيراميدز ضد نظيره راسينج كلوب دا أبيدجان بطل كوت ديفوار.

وكان فريق بيراميدز تأهل إلى دور الـ32 "مكرر" بعدما تخطى عقبة فريق الاتحاد الليبي في دور الـ32 "الأول"، بعدما تغلب عليه ذهابًا 1-0، وإيابًا 3-2، ليتأهل متفوقًا في مجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

وستقام مباراة الذهاب بين بيراميدز وراسينج الإيفواري يوم 14 فبراير المقبل في كوت ديفوار، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد الأندية الإيفوارية قبل مباراة بيراميدز وراسينج الإيفواري:-

تقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها الإيفوارية في 48 مباراة رسمية بالبطولات الإفريقية بواقع (28 مباراة في دوري أبطال إفريقيا – 10 مباريات بالكونفيدرالية – 8 مباريات بكأس الكؤوس الإفريقية – مباراتين بكأس الاتحاد الإفريقي).

فازت أندية مصر على الأندية الإيفوارية في 23 مباراة خلال مواجهاتهم بالبطولات الإفريقية المختلفة، بينما خسرت 14 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 11 مباراة بين أندية البلدين.

سجلت الأندية المصرية 63 هدفًا في شباك الأندية الإيفوارية خلال تاريخ مواجهاتهم في مختلف البطولات القارية، بينما استقبلت شباك المصريين 44 هدفًا.

ويعد النادي الأهلي الأكثر مواجهة مع أندية كوت ديفوار عبر تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، وتقابل المارد الأحمر مع الأندية الإيفوارية 22 مباراة، فاز في 10 مباريات، وخسر 7 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

بينما التقى الزمالك مع الأندية الإيفوارية في 12 مباراة فاز في 5 مباريات، وخسر مثلها، وتعادل في مباراتين، والتقي فريق الإسماعيلي في 6 مباريات مع أندية كوت ديفوار فاز في 4 مباريات، وخسر مباراة وتعادل في مثلها.

وتقابل انبي مع أندية كوت ديفوار في 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، والتقي المقاولون العرب في 4 مباريات أيضًا مع الأندية الإيفوارية، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

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