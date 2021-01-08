تعرفي على مشاكل الجلد الشائعة عند الأطفال حديثي الولادة وكيفية التعامل معها

يعاني الأطفال من بشرة متقشرة وجافة جدًا في الفترة الأولى بعد الولادة، وذلك لأن الرضيع ينمو في بيئة سائلة لعدة أشهر، وبعد الولادة، تبدأ خلايا الجلد في التجدد، مما يؤدي إلى تقشير خلايا الجلد القديمة.





ويمكن أن يصاب الأطفال حديثو الولادة بالعديد من أنواع الأمراض الجلدية بعد ولادتهم بوقت قصير، وتستمر الكثير من هذه الحالات لفترة من الوقت بعد الولادة وتتحسن مع نموها.





ومن الأمراض الجلدية التي قد تصيب الأطفال خلال الأشهر القليلة الأولى من العمر، قلنسوة المهد، والطفح الجلدي من الحفاض، والحمامي السامة، والدخينات، وحب الشباب الطفولي، وغيرها من الأمراض الشائعة.





بعض هذه الحالات المرضية ناتجة عن تغيرات هرمونية طبيعية أو انسداد المسام، في حين أن البعض الآخر ناتج عن التهاب أو عدوى.





فيما يلي بعض المشاكل الجلدية الشائعة عند الأطفال حديثي الولادة





- يعتبر طفح الحفاض من أكثر مشاكل الجلد شيوعًا عند الأطفال حديثي الولادة، وغالبًا ما يحدث بسبب تهيج الجلد بسبب ملامسة البول والبراز، وفي بعض الأحيان يكون ناتجًا عن عدوى فطرية أو عدوى بكتيرية أو حتى بسبب حساسية من مادة الحفاض.





- حب الشباب عند الأطفال شائع أيضًا وينتج عن هرمونات الأم التي تسمى الإستروجين.





- الأكزيما، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الجلد التأتبي، هي طفح جلدي أحمر مثير للحكة يحدث نتيجة لتعرض معين أو حساسية الجلد، ويظهر بشكل عام عند الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 أشهر ويظهر بشكل أكثر شيوعًا على فروة الرأس والوجه والجذع والمرفقين والركبتين وحتى في منطقة الحفاضات.





- يعاني الأطفال من بشرة متقشرة جافة جدًا في الفترة الأولى بعد الولادة، لأن الرضيع ينمو في بيئة سائلة لعدة أشهر، بعد الولادة ، تبدأ خلايا الجلد في التجدد، مما يؤدي إلى تقشير خلايا الجلد القديمة.





- غطاء المهد هو طفح جلدي شائع عند الأطفال حديثي الولادة، وعادة ما يظهر الطفح الجلدي في الشهر الأول من العمر، وتبدأ على فروة الرأس ولها مظهر أحمر، شمعي، متقشر، وفي بعض الأحيان يمكن أن تمتد هذه الطفح الجلدي إلى الوجه والرقبة.





- يصاب معظم الأطفال حديثي الولادة الأصحاء بالدخينات، وهي عبارة عن نتوءات صغيرة بيضاء أو صفراء حجمها حوالي 1-3 ملم، وتنتج بسبب انسداد المسام وعادة ما تظهر على الوجه، غالبًا حول العين والأنف، وفي الأطفال حديثي الولادة، قد تتطور الدخينات أيضًا في الفم.





كيف يمكنك تجنب مشاكل الجلد عند الأطفال حديثي الولادة





- استخدمي شامبو لطيف أو صابون لاستحمام الطفل.





- اختاري مرطب للأطفال يحتوي على زيت الزيتون وزيت اللوز مما يحسن نعومة بشرة الأطفال.





- في الجلد اللزج الذي يصبح جافًا ومتشققًا حيث يحتك الجلد ، مثل التجاعيد على الرسغين ، يزيد استخدام مرطب مثل الفازلين على خدي الطفل من الانسداد الطبيعي للرطوبة ويساعد في علاج أي جلد تالف أو محترق.





- مشكلة البقع الحمراء في خدود الأطفال بسبب الأشعة فوق البنفسجية شائعة جدًا، وفي هذه الحالة ، لا تنس استخدام واقي الشمس الموصى به مع عامل حماية 30 على الأقل أو أعلى.





- تجنبي المنتجات التي تحتوي على أصباغ وعطور لأنها قد تؤدي إلى تفاعلات حساسية تجاه الأطفال.



