23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان

23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان
الجمعة 08/يناير/2021 - 03:24 م
ولاء حسني
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد السبت باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وعماد فتحي وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي ومروان حمدي وخالد مصطفى.
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أسوان على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.