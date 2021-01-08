23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد السبت باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.


وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وعماد فتحي وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي ومروان حمدي وخالد مصطفى.


ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أسوان على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

أخبار تهمك

بيراميدز يسجل اعتراضا رسمياً على ملعب العباسية

منذ ساعة

ميسي يعود.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ 39 دقيقة

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ 35 دقيقة

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 16 ساعة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

سموحة يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ أقل من نصف ساعة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يحدد موعد تجديد عقد نجمه

منذ ساعتين و 38 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ يوم

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على موعد مباراتي بيراميدز في الكونفدرالية

منذ 19 دقيقة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ ربع ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

03:04 م

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

02:24 م

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

02:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى