المدعون ينظرون بمحاكمة ترامب بسبب فوضى الكونجرس.. هل يمكنه العفو عن نفسه؟

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هديل هاشم
ينظر المحققون الفيدراليون الأمريكيون في محاكمة كل من لعب دورًا في أعمال العنف في مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، وهذا يشمل النظر في التهم المحتملة ضد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، كما أكدت وزارة العدل.

وقال القائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيروين، كبير المدعين الفيدراليين في واشنطن: "نحن ننظر إلى جميع الممثلين، وليس الأشخاص الذين دخلوا المبنى فقط".

وحث ترامب أنصاره على "محاربة" النتائج قبيل أعمال العنف، ويتهمه الديمقراطيون بالتحريض على أعمال الشغب المميتة.. "هل يمكن للرئيس ترامب أن يقدم لنفسه عفوًا قبل أن يترك منصبه؟".

تفيد صحيفة "نيويورك تايمز" أنه ظهر مرة أخرى بعد الانتخابات، وكان ذلك قبل أعمال الشغب في الكابيتول، حيث تم تسريب تسجيل صوتي يظهر ترامب ضغطًا على مسؤول الانتخابات الأعلى في جورجيا لمساعدته على "العثور على أصوات" لإلغاء فوز جو بايدن.

وأثار كلا الحدثين تساؤلات حول مسؤولية ترامب القانونية عن الجرائم المحتملة المرتكبة، حيث يقول بعض الخبراء القانونيين إن عفو ترامب عن نفسه غير ممكن بينما يشير آخرون إلى أن الدستور لا يمنع مثل هذه الخطوة، على الرغم من أنها ستكون غير مناسبة للغاية.

ووسط تدقيق لا هوادة فيه بشأن العلاقات المحتملة بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا، ظهر اقتراح غير عادي بأن دونالد ترامب يمكنه العفو عن نفسه أو لعائلته.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست وقتها أن السيد ترامب استفسر عن نطاق سلطته لإصدار العفو، كوسيلة لتقويض تحقيق المحقق الخاص "روبرت مولر" في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وغرد ترامب منذ ذلك الحين بأن "الجميع متفقون على أن الرئيس الأمريكي يتمتع بالسلطة الكاملة للعفو".

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