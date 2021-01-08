عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية
الجمعة 08/يناير/2021 - 03:15 م
محمد أيمن
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أجريت اليوم في إحدى الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية.
وجاءت القرعة على النحو التالي :-
المجموعة الأولى : الأهلي ، فيتا كلوب ، سيمبا التنزاني ، المريخ السوداني.
المجموعة الثانية : مازيمبي الكونجولي ، صن داونز الجنوب أفريقي ، الهلال السوداني ، شباب بلوزداد.
المجموعة الثالثة : الوداد المغربي ، حوريا كوناكري ، بترو أتلتيكو ، كايزر تشيفز
المجموعة الرابعة : الترجي التونسي ، الزمالك ، مولودية الجزائر ، تونجيت السنغالي .
مواعيد مباريات دور المجموعات
• الجولة الأولى - 12/13 فبراير 2021
• الجولة الثانية - 23 فبراير 2021
• الجولة الثالثة - 5/6 مارس 2021
• الجولة الرابعة - 16 مارس 2021
• الجولة الخامسة - 2/3 أبريل 2021
• الجولة السادسة - 9/10 أبريل 2021
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