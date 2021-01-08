عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أجريت اليوم في إحدى الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية.





وجاءت القرعة على النحو التالي :-





المجموعة الأولى : الأهلي ، فيتا كلوب ، سيمبا التنزاني ، المريخ السوداني.





المجموعة الثانية : مازيمبي الكونجولي ، صن داونز الجنوب أفريقي ، الهلال السوداني ، شباب بلوزداد.





المجموعة الثالثة : الوداد المغربي ، حوريا كوناكري ، بترو أتلتيكو ، كايزر تشيفز





المجموعة الرابعة : الترجي التونسي ، الزمالك ، مولودية الجزائر ، تونجيت السنغالي .





مواعيد مباريات دور المجموعات









• الجولة الأولى - 12/13 فبراير 2021





• الجولة الثانية - 23 فبراير 2021





• الجولة الثالثة - 5/6 مارس 2021





• الجولة الرابعة - 16 مارس 2021





• الجولة الخامسة - 2/3 أبريل 2021





• الجولة السادسة - 9/10 أبريل 2021



