إسعاد يونس تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الإعلامية إسعاد يونس على تهنئة جمهورها ومحبيها بالعبد الميلاد المجيد.

وكتبت إسعاد في منشور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ، عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

يذكر أن إسعاد يونس ، فازت بجائزة أفضل مذيعة لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهورها لها، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

أخبار تهمك

تعرف على موعد مباراتي بيراميدز في الكونفدرالية

منذ أقل من ساعة

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يسجل اعتراضا رسمياً على ملعب العباسية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ ساعة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

ميسي يعود.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دوري المجموعات لدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال

منذ 37 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ يوم

الزمالك يفتح تحقيق عاجل في "خناقة" أسرتين

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

03:04 م

خاص- أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال

03:40 م

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

03:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى