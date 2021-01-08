الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة قرعة منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وذلك بمقر "كاف" بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.





وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لدور المجموعات بعد إنسحاب فريق جازيللي التشادي، من المباراة التي كانت ستجمع الفريقين بدور الـ32 للبطولة الإفريقية.





وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الفريق في المجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي ومولودية الجزائر وتونغيث





وجاءت قرعة دور المجموعات كالتالي:-





المجموعة الأولى: الأهلي - فيتا كلوب - سيمبا - المريخ





المجموعة الثانية: مازيمبي - صن داونز - الهلال - شباب بلوزداد





المجموعة الثالثة: الوداد - حوريا كوناكري - بترو أتليتكو - كايزر تشيفز





المجموعة الرابعة: الترجي - الزمالك - مولودية الجزائر - تونغيث









والجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي أعلن في وقت سابق عن مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال والتي جاءت كالتالي:





- الجولة الأولى.. 12-13فبراير 2021





- الجولة الثانية.. 23 فبراير 2021





- الجولة الثالثة.. 5-6 مارس 2021





- الجولة الرابعة.. 16 مارس 2021





- الجولة الخامسة.. 2-3 أبريل 2021





- الجولة السادسة.. 9-10 أبريل 2021