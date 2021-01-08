الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة قرعة منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وذلك بمقر "كاف" بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لدور المجموعات بعد إنسحاب فريق جازيللي التشادي، من المباراة التي كانت ستجمع الفريقين بدور الـ32 للبطولة الإفريقية.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الفريق في المجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي ومولودية الجزائر وتونغيث

وجاءت قرعة دور المجموعات كالتالي:- 

المجموعة الأولى: الأهلي - فيتا كلوب - سيمبا - المريخ  

المجموعة الثانية:  مازيمبي - صن داونز - الهلال - شباب بلوزداد

المجموعة الثالثة:  الوداد - حوريا كوناكري - بترو أتليتكو - كايزر تشيفز

المجموعة الرابعة: الترجي  - الزمالك - مولودية الجزائر - تونغيث


والجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي أعلن في وقت سابق عن مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال والتي جاءت كالتالي:

- الجولة الأولى..  12-13فبراير 2021

- الجولة الثانية.. 23 فبراير 2021

- الجولة الثالثة.. 5-6 مارس 2021

- الجولة الرابعة.. 16 مارس 2021

- الجولة الخامسة.. 2-3 أبريل 2021

- الجولة السادسة.. 9-10 أبريل 2021

أخبار تهمك

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي يعود.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ 37 دقيقة

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

سموحة يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يحدد موعد تجديد عقد نجمه

منذ ساعتين و 36 دقيقة

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 16 ساعة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ يوم

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ 14 دقيقة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يسجل اعتراضا رسمياً على ملعب العباسية

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

03:04 م

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

02:24 م

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

02:27 م

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى