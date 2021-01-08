رغم إيقاف الدعم.. Windows 7 لا يزال يعمل على حوالي 100 مليون جهاز كمبيوتر شخصي ولابتوب





يصادف يوم الرابع عشر من يناير الذكرى السنوية الأولى لإنهاء Microsoft الدعم الموسع لنظام التشغيل Windows 7 الشهير.





وتوقفت شركة Microsoft العملاقة عن دعم نظام التشغيل للمستهلكين العام الماضي ولم توزعه إلا على عملاء الأعمال والتعليم عبر تحديثات البرامج الإلكترونية (ESUs)، ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن الناس يحبون نظام التشغيل القديم ، ولا يزال يشغل ملايين الأنظمة حول العالم.





وفقًا لتقارير سابقة، كان Windows 7 يعمل على ربع أجهزة Windows في جميع أنحاء العالم تقريبًا، وعلى الرغم من مرور عام كامل، مليء بالكوارث، منذ أن أوقفت شركة Microsoft دعمها لنظام التشغيل، تشير التقارير الأخيرة إلى أن حب Windows 7 لا يزال قوياً بين المستخدمين، على الرغم من الأخطاء والمشكلات البسيطة.





وفقًا لتقرير صادر عن برنامج التحليلات الرقمية لحكومة الولايات المتحدة، كان ما يقرب من 19٪ من إجمالي الزوار على مواقع الويب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها يستخدمون Windows 7 على أنظمتهم ، بينما كان 75.8٪ من المستخدمين يستخدمون أحدث إصدار من Windows 10. تقرير آخر مشابه من StatCounter تُظهر الإحصائيات العالمية أن حوالي 17.7٪ من جميع مستخدمي Windows كانوا يستخدمون نظام التشغيل الأقدم في نهاية عام 2020.





الآن، تقول Microsoft أن ما يقرب من 1.5 مليار شخص في العالم يستخدمون نظام التشغيل الخاص بهم على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. لذا ، فإن تحويل النسب المذكورة أعلاه إلى أرقام يظهر أن Windows 7 لا يزال يعمل على 100 مليون نظام على الأقل حول العالم.





هذا مثير للإعجاب ويظهر مدى موثوقية Windows 7، ومع ذلك ، تقوم Microsoft ببعض الأشياء الجيدة مع أحدث نظام تشغيل Windows 10 وتخطط أيضًا لإصلاح البرنامج بالكامل هذا العام. علاوة على ذلك ، سيتعين على المنظمات والحكومات التي تستخدم Windows 7 عبر وحدات ESU دفع المزيد لمواصلة تلقي التحديثات مع مرور كل عام.



