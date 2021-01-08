الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:04 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
انتهت منذ قليل، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت ظهر اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

وأسفرت القرعة عن مجموعة نارية للنادي الأهلي حامل اللقب بالنسخة الأخيرة.

وكان النادي الأهلي تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعدما أقصى سونيديب بطل النيجر، فيما تأهل الأبيض اعتباريًا بعد انسحاب جازيل التشادي.

وتُوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخة الموسم الماضي 2019/2020، على حساب الزمالك غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

واعتمد تصنيف كاف للسنوات الخمس الأخيرة على نتائج الأندية في البطولات التي يشرف عليها، وبناء عليه فإن كل فريق يحصد نقاط من مشاركاته في السنوات الخمس الأخيرة ويختلف معامل قيمة كل بطولة حسب تاريخها حيث أن بطولة 2019-2020 تمنح معامل نقاط أكثر من سابقتها وهكذا حتى السنة الخامسة.

وجاء تقسيم الأندية في التصنيفات الأربعة كالتالي:

الوعاء الأول: الأهلي - الوداد (المغرب) - الترجي (تونس) - مازيمبي (الكونغو).

الوعاء الثاني: الزمالك - صنداونز (جنوب إفريقيا) - حوريا (غينيا) - فيتا كلوب (الكونغو).

الوعاء الثالث: الهلال (السودان) - سيمبا (تنزانيا) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - مولودية الجزائر.

الوعاء الرابع: المريخ (السودان) - تونجيت (السنغال) - شباب بلوزداد (الجزائر) - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا).

وجاءت مجموعة النادي الأهلي كالآتي:-

"الأهلي - فيتا كلوب الكونغولي-  سيمبا التنزاني-  المريخ السوداني".

وحدد الكاف مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال كالآتي: الجولة الأولى 12/13 فبراير، والجولة الثانية 23 فبراير، الجولة الثالثة 5/6 مارس، والجولة الرابعة 16 مارس، والجولة الخامسة 2/3 أبريل، والجولة السادسة - 9/10 أبريل.

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