WhatsApp سيبدأ قريبًا اختبار ميزة دعم الأجهزة المتعددة في الإصدار التجريبي

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر

تعمل شركة واتساب المملوكة لـ Facebook منذ فترة طويلة على توفير دعم متعدد الأجهزة على نظامها الأساسي، وهو ما يعني تسجيل الدخول إلى WhatsApp واستخدامه على أجهزة متعددة في وقت واحد ولن تحتاج إلى توصيل الهاتف بالإنترنت في جميع الأوقات.

يبدو أن هذه الميزة على وشك الاكتمال حيث تم رصد تلميحات لمعاينة عامة لمختبري الإصدار التجريبي في شفرة مصدر التطبيق.

كما تم رصده بواسطة مدونة WABetaInfo ، بدأت واتساب في تحديث قسم الأجهزة المرتبطة، ويتم طرح واجهة المستخدم الجديدة جزئيًا لبعض المستخدمين. 

وهو يدعم حاليًا وظائف WhatsApp Web الحالية. ولكن، خلال الأسابيع المقبلة، يمكننا أن نتوقع أن يبدأ WhatsApp في اختبار الدعم متعدد الأجهزة في مرحلة تجريبية مع المستخدمين.

عندما تصبح الميزة متاحة، سترى علامة "WhatsApp Web Beta" الجديدة ضمن قسم WhatsApp Web على الهاتف المحمول. وأكدت مدونة WABetaInfo أن تطبيق الويب سيعمل بعد ذلك بشكل مستقل، ولم يعد يتطلب منك إبقاء هاتفك متصلاً بالإنترنت.

كشفت المدونة أيضًا أن دعم متعدد الأجهزة سيعمل مع ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد، وهذا يعني أنك ستتمكن من تسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp الخاص بك على سطح المكتب وتطبيق الويب وجهاز آخر في نفس الوقت. 

ويمكنك إرسال رسائل حتى عندما لا يتوفر اتصال بالإنترنت في جهازك الأساسي. ستتم مزامنة سجل رسائلك تلقائيًا عبر جميع أجهزتك المرتبطة.

لا يوجد حاليًا أي جدول زمني لإطلاق الدعم متعدد الأجهزة على WhatsApp. 

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