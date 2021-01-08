ميسي يعود.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني
الجمعة 08/يناير/2021 - 03:00 م
محمد الدمتناوي
يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، صدارة هدافي الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع كل من لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو، وجيرارد مورينو نجم فياريال.
ويأتي كريم بنزيما نجم ريال مدريد خلفهم برصيد 8 أهداف، وميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد برصيد 7 أهداف، وخوسيه لويس موراليس لاعب ليفانتي برصيد 6 أهداف.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:
ليونيل ميسي، برشلونة، 9 أهداف.
لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 9 أهداف.
ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 9 أهداف.
جيرارد مورينو، فياريال، 9 أهداف.
كريم بنزيما، ريال مدريد، 8 أهداف.
ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 7 أهداف.
خوسيه لويس موراليس، ليفانتي، 6 أهداف.
ماركوس يورنتي، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.
كارلوس سولير، فالنسيا، 5 أهداف.
روجر مارتي، ليفانتي، 5 أهداف.
بورتو، ريال سوسيداد، 5 أهداف.
باكو ألكاسير، فياريال، 5 أهداف.
ماكسيميليانو جوميز، فالنسيا، 5 أهداف.
جواو فيليكس، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.
جارسيا كيكي، إيبار، 5 أهداف.