ميسي يعود.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، صدارة هدافي الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع كل من لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو، وجيرارد مورينو نجم فياريال.


ويأتي كريم بنزيما نجم ريال مدريد خلفهم برصيد 8 أهداف، وميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد برصيد 7 أهداف، وخوسيه لويس موراليس لاعب ليفانتي برصيد 6 أهداف.


وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:


ليونيل ميسي، برشلونة، 9 أهداف.
لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 9 أهداف.
ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 9 أهداف.
جيرارد مورينو، فياريال، 9 أهداف.
كريم بنزيما، ريال مدريد، 8 أهداف.
ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 7 أهداف.
خوسيه لويس موراليس، ليفانتي، 6 أهداف.
ماركوس يورنتي، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.
كارلوس سولير، فالنسيا، 5 أهداف.
روجر مارتي، ليفانتي، 5 أهداف.
بورتو، ريال سوسيداد، 5 أهداف.
باكو ألكاسير، فياريال، 5 أهداف.
ماكسيميليانو جوميز، فالنسيا، 5 أهداف.
جواو فيليكس، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.
جارسيا كيكي، إيبار، 5 أهداف.

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