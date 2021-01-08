ميسي يعود.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، صدارة هدافي الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع كل من لو يس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو، وجيرارد مورينو نجم فياريال.









ويأتي كريم بنزيما نجم ريال مدريد خلفهم برصيد 8 أهداف، وميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد برصيد 7 أهداف، وخوسيه لويس موراليس لاعب ليفانتي برصيد 6 أهداف.









وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:









ليونيل ميسي، برشلونة، 9 أهداف.

لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، 9 أهداف.

ياجو أسباس، سيلتا فيجو، 9 أهداف.

جيرارد مورينو، فياريال، 9 أهداف.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 8 أهداف.

ميكيل أويارزابال، ريال سوسيداد، 7 أهداف.

خوسيه لويس موراليس، ليفانتي، 6 أهداف.

ماركوس يورنتي، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

كارلوس سولير، فالنسيا، 5 أهداف.

روجر مارتي، ليفانتي، 5 أهداف.

بورتو، ريال سوسيداد، 5 أهداف.

باكو ألكاسير، فياريال، 5 أهداف.

ماكسيميليانو جوميز، فالنسيا، 5 أهداف.

جواو فيليكس، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.

جارسيا كيكي، إيبار، 5 أهداف.



