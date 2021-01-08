سموحة يبدأ الإستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى وسط غيابات كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
يعود الفريق الكروى الأول بنادى سموحه اليوم لإستئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى وسط نقص عددى كبير فى لاعبى الفريق بسبب الإصابة بفيروس كورونا حيث يغيب عن الفريق أكثرمن 11 لاعب عن التدريبات اليومية، ويخضع الثنائى حسام حسن مهاجم الفريق وعلى غزال لفحص طبى جديد اليوم لتأكد من تحول العينة الخاصة بهما إلى سلبية قبل ضمهم إلى صوف التدريبات الجماعية.


ويأمل الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى إلى اكتمال شفاء لاعبين جدد خلال الأيام المقبلة قبل المواجهة القادمة أمام البنك الأهلى فى الجولة السابعة من بطولة الدورى العام،والتى ستقام يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد تأجيل مواجهة الأنتاج الحربى فى الأسبوع السادس.وقام الجهاز الفنى بتصعيد بعض ناشئ سموحه من أجل استكمال التدريبات فى ظل غاب أكثر من 50 % من اللاعبين المقيدين فى القائمة.


ويخضع لاعبة سموحه لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القادمة للوقوف على الحالة الصحية لهم ومدى استجابتهم لبروتوكول العلاج.


ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للفريق إلى حل عن أزمة العقم التهديفى التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمه الفرص المتاحه لهم إلى أهداف مما تسبب فى تعادل الفريق فى 3 مواجهات والفوز فى جولة وخسارة وحيده ويتحل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

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