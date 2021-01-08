هيونداي تؤكد وجود محادثات مع شركة آبل لبناء سيارتها ذاتية القيادة

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر

أكدت شركة هيونداي لصناعة السيارات أنها تجري محادثات مع آبل - Apple لبناء سيارتها ذاتية القيادة.

يأتي هذا التأكيد بعد تقارير سابقة ذكرت أن شركة آبل قد اقترحت على هيونداي ليس فقط لبناء البطاريات ولكن أيضًا سيارتها القادمة. 

وقال متحدث باسم شركة هيونداي: "نحن نتفهم أن Apple تجري مناقشات مع مجموعة متنوعة من شركات صناعة السيارات العالمية، بما في ذلك Hyundai Motor. نظرًا لأن المناقشة في مرحلتها الأولى ، لم يتم تقرير أي شيء ".

لا توجد أي معلومات حاليًا حول ما إذا كانت ستكون سيارة كهربائية أم لا. لم تقدم الشركة أي تفاصيل إضافية. ومع ذلك، يمكنك أن تتصدر هذا بتقرير Bloomberg الذي يكشف أن Apple قد جمعت فريقًا صغيرًا للعمل في هذا المشروع، وهي تتألف في الغالب من مهندسي أجهزة Tesla السابقين.

يقوم هذا الفريق الصغير بتطوير نظام القيادة والديكورات الداخلية والتصميم الخارجي، ومع ذلك ، فإن التركيز الأساسي سيكون على تكنولوجيا القيادة الذاتية. 

يهدف عملاق كوبرتينو إلى بناء سيارات يمكنها القيادة الذاتية، وهذا هو الهدف النهائي لهذا المشروع. تهدف Apple إلى منافسة Tesla.


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