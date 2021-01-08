أحد النواب المعينين: سنساعد الرئيس على بناء مصر الجديدة (فيديو)

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب بالتعيين، إنه تلقى خبر تعيينه بالبرلمان بسعادة بالغة، مشيرًا إلى أنه تكليف وتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للنواب المعينين.

وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه ينتمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أنه لديهم خطط لصياغة عدد من القوانين تخدم الشأن المصري، خاصة.

وأضاف أن أبرز المهام التي سيعمل على تنفيذها داخل البرلمان هى خدمة المواطن المصري، وتقديم التشريعات التي تؤثر على حياة المواطن المصري، ومساعدة الرئيس في بناء مصر الجديدة.

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