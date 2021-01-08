إحتفالًا بعيد الميلاد.. رئيس أزهرية بني سويف يمنح "الهدايا" للأطفال الأيتام بدار الكتاب المقدس (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

زار الدكتور سيد عبداللطيف رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، يرافقه إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، دار صديقات الكتاب المقدس للأطفال الأيتام لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد.

وقّدما رئيس المنطقة الأزهرية ووكيل وزارة التضامن، الهدايا العينية والنقدية "العيديات" والألعاب للأطفال من نزلاء الدار، بهدف إدخال البهجة والسرور على نفوسهم في مثل هذه المناسبة السعيدة.

وحّرصا "عبداللطيف" و"ابوزيد" على مداعبة الأطفال الأيتام، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، واستمعت وكيل وزارة التضامن لمطالب ومقترحات مسؤولي الدار، والتي وعدت بتلبيتها وتحقيق الأفضل للأطفال الأيتام.

وأعربا رئيس المنطقة الأزهرية ووكيل وزارة التضامن، عن سعادتهما لوجودهما في مثل هذا اليوم بين الأطفال الأيتام، لمشاركة الأطفال فرحتهم وإحتفالهم بالعيد، مؤكدين على أنهما لن يدخرا جهدًا في تقديم الرعاية والدعم، وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من كيان مجتمعنا.

قداس عيد الميلاد

وكان الأنبا غبريال اسقف بني سويف، تراس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف، مساء الاربعاء، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة ومعلم الكنيسة دون مشاركة شماسة أو أيا من المواطنين.

كما ترأس الأنبا اسطفانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس المطرانية بمدينة ببا من الساعة الثامنة مساء وحتي الساعة العاشرة والنصف مساء.

وقال الأنبا غبريال، فى بيان له، أنه أقيمت قداسات في عدد من كنائس الإيبارشية بحيث يقام قداس في كل منطقة بمشاركة كهنة باقى الكنائس وأيضا بدون مشاركة شماسة وأيا من أفراد الشعب.

وتابع: تأتي هذه الإجراءات في ضوء القرارات التي اتخذتها إيبارشية بني سويف لدعم جهود الدولة المصرية لمجابهة وباء كوورنا في ضوء زيادة أعداد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وكان الأنبا غبريـال، أعلن عن قرارات هامة انتهى إليها اجتماعه مع كهنة الإيبارشية، لاتخاذ قرار نهائي بشأن قداس ومقابلات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد وترتيبات المرحلة القادمة ضمن الإجراءات الاحترازية لواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وبعد مناقشات استغرقت وقتًا طويلًا، أسفر الاجتماع عن قرارات هامة، يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم ولحين إشعار آخر، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيرس كورونا المستجد حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة المصرية.

وقّرر الإجتماع أن يقام قداسات أعياد الميلاد والغطاس بحضور الآباء الكهنة والدياكونين ومعلمين الكنائس فقط، مع تلقي التهاني عبر الهاتف، وأن يكون حضور الصلوات والقداسات عن طريق الحجز المسبق، وتعليق صلوات الثالث وإغلاق قاعات العزاء، وإقامة صلوات الجنازة بحضور أسرة فقط، وفي حالة الوفاة بفيروس كورونا تقام الصلوات بالمدافن، وأن تقام صلوات الإكليل بحضور ما لا يزيد عن 20 شخصًا من أسرة العروسين.
إحتفالًا بعيد الميلاد.. رئيس أزهرية بني سويف يمنح "الهدايا" للأطفال الأيتام بدار الكتاب المقدس (صور)
إحتفالًا بعيد الميلاد.. رئيس أزهرية بني سويف يمنح "الهدايا" للأطفال الأيتام بدار الكتاب المقدس (صور)
إحتفالًا بعيد الميلاد.. رئيس أزهرية بني سويف يمنح "الهدايا" للأطفال الأيتام بدار الكتاب المقدس (صور)
إحتفالًا بعيد الميلاد.. رئيس أزهرية بني سويف يمنح "الهدايا" للأطفال الأيتام بدار الكتاب المقدس (صور)
إحتفالًا بعيد الميلاد.. رئيس أزهرية بني سويف يمنح "الهدايا" للأطفال الأيتام بدار الكتاب المقدس (صور)
إحتفالًا بعيد الميلاد.. رئيس أزهرية بني سويف يمنح "الهدايا" للأطفال الأيتام بدار الكتاب المقدس (صور)

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