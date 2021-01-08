مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:24 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
أسفرت قرعة دور الإثنين والثلاثين من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عن مواجهة قوية لبيراميدز اف سي.

وأوقعت القرعة نادي بيراميدز وصيف النسخة الماضية من الكونفيدرالية الإفريقية أمام راسينج كلوب أبيدجان.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب الدور الإقصائي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية، خلال شهر فبراير المقبل.

وأقيمت مراسم حفل قرعة الكونفيدرالية الإفريقية في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، بحضور ممثل عن نادي بيراميدز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بيراميدز اخبار الرياضة

أخبار تهمك

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إستقالة مدرب سموحة من منصبه

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"شوبير" يكشف نتيجة مسحة كورونا لنجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة ضم مدافع جديد

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء المغربي في البطولة العربية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يحدد موعد تجديد عقد نجمه

منذ أقل من ساعتين

سموحة يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 15 ساعة

رمضان صبحي يزين تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

الأهلي يحدد موعد تجديد عقد نجمه

سموحة يطلب ضم مهاجم الأهلي

01:29 م

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

10:31 ص

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

11:14 ص

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

04:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى