الثلاثاء المقبل.. كل ما تريد معرفته عن أول جلسات برلمان ٢٠٢١

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أيام قليلة وتشهد مصر أولى جلسات برلمان 2021، ذلك المجلس الذي أجريت انتخاباته على مدار الأسابيع الأخيرة وسط إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وفي الساعات الأخيرة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد، يوم الثلاثاء المقبل، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 شخصًا في عضوية مجلس النواب.



ويأتي ذلك تفعيلها لنص المادة (27) من قانون مجلس النواب والمنظمة لتعيينات رئيس الجمهورية بمجلس النواب التي نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5٪؜ من عدد الأعضاء المنتخبين.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن أول جلسات مجلس نواب 2021 التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل وفقا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي:



- الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب تُحدد بقرار من رئيس الجمهورية، حسب الدستور لذا دعا الرئيس لانعقادها الثلاثاء المقبل.



- تترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.



- تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.



- تم الاستعداد بشكل جيد لتلك الجلسة والإجرءات الوقائية التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا حيث تم وضع ملصقات بالقاعة لضمان التباعد الاجتماعى بين الأعضاء وتزويد كافة المداخل ببوابات التعقيم.



- من المتوقع تأدية القسم داخل مجلس النواب عبر مجموعات منعا للتزاحم وحرصا على التباعد كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.



- بعد الجلسة الإجرائية التى سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، تقدم كل حزب بقائمة تضم هيئته البرلمانية، ورئيسها.



- ووفقًا للبروتوكول المتبع فى المجلس تجلس الأغلبية على يمين رئيس المجلس، بينما تجلس المعارضة على يساره، ويخصص صفان من المقاعد الموجودة وسط القاعة أمام رئيس المجلس لجلوس الحكومة.



- حزب الأغلبية هو الحاصل على أكثر من نصف مقاعد المجلس، أى أكثر من 284 مقعدًا، وتنطبق هذه الحالة على حزب مستقبل وطن الذى يمتلك 316 مقعدًا، ويستطيع تسمية زعيم الأغلبية.



- يقوم كل حزب أو ائتلاف برلمانى بإخطار رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد عادى باسم ممثل هيئته البرلمانية بالمجلس، وأسماء من ينتمون للحزب أو الائتلاف من الأعضاء، وعلى الحزب أو الائتلاف إخطار رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.



