خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)

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أكد الشيخ أحمد عبد العال إمام مسجد عمر بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، على أن من أهم القيم التي حث عليها الإسلام ورغب فيها هى إتقان العمل والتميز فيه والقيام به على أكمل وجه، مشيرا إلى أن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة بالدعوة إلى إتقان جميع الأعمال والصنائع، وأن هناك الكثير من التعاليم الإلهية والسنة النبوية التي تؤكد على أهمية إتقان العمل والصنعة.



جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبلال حبش نائب المحافظ، وعيد زكي ومحمد رياض نائبي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد.



حيث قد تناولت خطبة الجمعة موضوع "إتقان الصنائع والحرف سبيل الأمم المتقدمة" والتي أشار فيها إمام خطيب المسجد إلى أن المولى عزوجل قد خلق الكون بإتقان وإبداع ليسير الناس على هذا النهج الإلهي العظيم في أعمالهم، والذي يأتي مصداقًا لقوله "صنع الله الذي أتقن كل شيئ" ومستشهدا ببعض القصص القرآني من سورة النمل وقصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ، وكيف وصف القرأن كتاب سليمان لملكة اليمن بأنه "كتاب كريم" والإبهار والدهشة التى انتابتها حينما دخلت القصر واعتقدت أنه بحر من شدة جماله ودقة الصنعة وروعتها.



وعقب صلاة الجمعة أستوقف عدد من المواطنين محافظ بني سويف، حيث استمع لمطالبهم المحافظ، مؤكدا على بحثها واتخاذ ما يلزم حيالها، وفيما يتعلق ببعض المقترحات التي طرحها بعض المواطنين، وجه المحافظ المختصين بدراستها وتنفيذها بعد التأكد من جدواها.

