خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أكد الشيخ أحمد عبد العال إمام مسجد عمر بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، على أن من أهم القيم التي حث عليها الإسلام ورغب فيها هى إتقان العمل والتميز فيه والقيام به على أكمل وجه، مشيرا إلى أن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة بالدعوة إلى إتقان جميع الأعمال والصنائع، وأن هناك الكثير من التعاليم الإلهية والسنة النبوية التي تؤكد على أهمية إتقان العمل والصنعة.

جاء ذلك خلال إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبلال حبش نائب المحافظ، وعيد زكي ومحمد رياض نائبي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد.

حيث قد تناولت خطبة الجمعة موضوع "إتقان الصنائع والحرف سبيل الأمم المتقدمة" والتي أشار فيها إمام خطيب المسجد إلى أن المولى عزوجل قد خلق الكون بإتقان وإبداع ليسير الناس على هذا النهج الإلهي العظيم في أعمالهم، والذي يأتي مصداقًا لقوله "صنع الله الذي أتقن كل شيئ" ومستشهدا ببعض القصص القرآني من سورة النمل وقصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ، وكيف وصف القرأن كتاب سليمان لملكة اليمن بأنه "كتاب كريم" والإبهار والدهشة التى انتابتها حينما دخلت القصر واعتقدت أنه بحر من شدة جماله ودقة الصنعة وروعتها.

وعقب صلاة الجمعة أستوقف عدد من المواطنين محافظ بني سويف، حيث استمع لمطالبهم المحافظ، مؤكدا على بحثها واتخاذ ما يلزم حيالها، وفيما يتعلق ببعض المقترحات التي طرحها بعض المواطنين، وجه المحافظ المختصين بدراستها وتنفيذها بعد التأكد من جدواها.
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)
خطيب الجمعة ببني سويف: إتقان الصنائع والحرف سبيل التقدم (صور)

أخبار تهمك

ميسي يعود.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ 38 دقيقة

بيراميدز يسجل اعتراضا رسمياً على ملعب العباسية

منذ ساعة

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ أقل من نصف ساعة

سموحة يطلب ضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك يُحدد شروطه المالية لبيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة ظهور تماف إيرينى فى قداس عيد الميلاد الذى ترأسه البابا تواضروس

منذ حوالي 16 ساعة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على موعد مباراتي بيراميدز في الكونفدرالية

منذ 18 دقيقة

إجراء عاجل من القوات المسلحة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لكورونا

منذ يوم

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحدد موعد تجديد عقد نجمه

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

منذ ربع ساعة

اسم جديد يدخل حسابات الزمالك لتعويض مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 م

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

03:04 م

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

02:24 م

حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

02:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى