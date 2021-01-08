بيراميدز يسجل اعتراضا رسمياً على ملعب العباسية

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
محمد زويد
اعترض نادي بيراميدز بشكل رسمي على ملعب العباسية الذي يخوض عليه مباراته أمام البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتقدم وليد مهدي مدير المباريات بنادي بيراميدز باعتراض رسمي من جانب النادي لمراقب المباراة حسام صديق على حالة ملعب المباراة وأرضيته موضحا أنه لايجد مبررا للإصرار على اعتماد الملعب للمباريات رغم سوء حالته وهو ما يؤذي اللاعبين بشدة.

كما تقدم النادي باعتراض للمراقب الطبي على حالة غرف الملابس مؤكدا أنها لا تلبي متطلبات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتهدد بإصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

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