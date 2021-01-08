فحص9084 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن اجراء الفحص الطبي لـ 9084 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة.



قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث تنفذها وحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.



أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 9084 طفلًا حديث الولادة خلال شهر ديسمبر الماضي، كما انه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما ان الكشف، والعلاج مجاني بالكامل، مشيرًا الى أنه قد تم فحص 145الف 451 طفلًا حديث الولادة منذ سبتمبر 2019 حتى الان.