فحص9084 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات
الجمعة 08/يناير/2021 - 02:35 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن اجراء الفحص الطبي لـ 9084 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر ديسمبر الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة.
قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث تنفذها وحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 9084 طفلًا حديث الولادة خلال شهر ديسمبر الماضي، كما انه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما ان الكشف، والعلاج مجاني بالكامل، مشيرًا الى أنه قد تم فحص 145الف 451 طفلًا حديث الولادة منذ سبتمبر 2019 حتى الان.
قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث تنفذها وحدات ومراكز رعاية الامومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 9084 طفلًا حديث الولادة خلال شهر ديسمبر الماضي، كما انه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد سيتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة بمستشفى المنيا العام لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما ان الكشف، والعلاج مجاني بالكامل، مشيرًا الى أنه قد تم فحص 145الف 451 طفلًا حديث الولادة منذ سبتمبر 2019 حتى الان.