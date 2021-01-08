حسام غالي: الأهلي على قادر على التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:27 م
حسام غالي
حسام غالي
محمد الصو
أكد حسام غالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على قوة المارد الأحمر، في تحقيق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي.

وأوضح غالي خلال قرعة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" المقامة حاليًا بمقر الكاف بالقاهرة، أن المارد الأحمر كان أول فريق مصري يفوز بتلك البطولة.

وتابع: "بطولة 2014، كانت صعبة للغاية، وشهدت عناصر جديدة بعد عملية إحلال وتجديد، في ظل اعتزال نجوم كبار وقتها".

واختتم: "الأهلي دائمًا الفريق الرائد في البطولات وكان صاحب أول لقب لتلك البطولة، وأتمنى أن يفوز بيراميدز سبورت بتلك البطولة باعتباره فريق مصري".

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