ساندرا سمير تتأهل ربع نهائي بطولة المستقبل الدولية للتنس

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
تأهلت لاعبة أندية وادي دجلة ومنتخب مصر للتنس الأرضي ساندرا سمير المصنفة في المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمصنفة في المركز الثالث على مستوى العرب إلى ربع النهائي في منافسات الزوجي والفردي على الثنائي البلجيكي الروسي بدور الـ 8 بنتيجة أشواط 2/0 بنتيجة بواقع نقاط (0/6) و (2/6) وذلك ببطولة المستقبل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس بجمهورية مصر العربية على ملاعب السليمانية وذلك في خلال الفترة من 5 إلى 19 يناير 2021 بمجموع جوائز 15 ألف دولار.

والجدير بالذكر ان اندية وادي دجلة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، لدعم عدد من الرياضيين لتأهيلهم وإعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020. وتقتضي مذكرة التفاهم بدعم ورعاية ٧ أبطال وفريق جماعي، وهم محمد عبد الموجود بطل الجودو، عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، اسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطل التنس الأرضي، ساندرا سمير بطلة التنس الأرضي بالإضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس.

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