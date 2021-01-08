الأرصاد: غدًا شبورة كثيفة تصل لحد الضباب والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا السبت الموافق 9 يناير 2021، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري، بارد ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح معتدلة.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية، مائل للدفء نهارا بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب والرياح معتدلة ويبقى الطقس دافئ نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

ويكون الطقس ما بين الدافئ والمائل للحرارة نهارا، على محافظات الصعيد شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 9 يناير 2021، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 10.

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